Frenna kondigt grootste show ooit aan: 4 december in AFAS Live

De Nederlandse zanger en rapper Frenna komt op zaterdag 4 december naar AFAS Live voor zijn grootste show tot nu toe (en eerste alle leeftijden concert). Gewapend met zijn nieuwste album ‘Highest’ en zijn 777 live band komt hij de Amsterdamse zaal op zijn kop zetten. De kaartverkoop start dinsdag 20 april om 10.00 uur via Ticketmaster.

De show staat in het teken van de vorige maand verschenen plaat ‘Highest’: het vijfde soloalbum dat de Nederlandse rapper, zanger, event organisator en labelbaas Frenna uitgebracht. Op ‘Highest’ staan zowel Nederlandstalige nummers als internationale features met onder andere de Nigeriaanse ster zangeres Yemi Alade, de Londense rapper Young Adz van D-Block Europe, en King Promise. Daarnaast bevat dit tweetalige album zijn allereerste solonummer volledig in het Engels genaamd ‘Come Thru’. Daarmee verbreedt Frenna zijn horizon en streeft hij naar internationaal succes.

De geboren Haagse rapper Frenna brak als onderdeel van de rapformatie SFB (Strictly Family Business) in 2014 definitief door. Inmiddels behoort hij tot de absolute top van de Nederlandse hiphop scene en heeft in zijn relatief korte carrière al vele mijlpalen aangetikt, zoals de status van meest gestreamde Nederlandse Spotify artiest of zijn Edison Pop Award voor het album ‘Francis’.

Afgelopen zomer stond Frenna nog in Ziggo Dome tijdens de Larger than Live livestream concertreeks. Volkskrant kopte toen over zijn optreden: “Frenna heeft in de Ziggo Dome de internationale allure die past bij een rapper met 1 miljard streams”.

