Oud-deelneemster TVOH Sarah-Jane is ‘doing it 4theCulture’

“Het is tijd dat Surinaamse kawina-muziek de waarde en erkenning krijgt die deze verdient.” Met die gedachte hebben Sarah-Jane Wijdenbosch en Marlon Francis het project 4theCulture opgezet. Op 1 juli 2021, de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt gevierd, zal een online liveconcert plaatsvinden, in samenwerking met het Keti Koti Festival, Paradiso, Kwaku en meer!

Sarah-Jane kennen we niet alleen van haar deelname aan The Voice of Holland in 2019. Ze heeft ook haar eigen repertoire en was backing vocalist in de bands van Ronnie Flex en de Dino Show. In die laatste rol heeft ze ook het podium gedeeld met sterren als Rita Marley, Glennis Grace, Sabrina Starke en Ruth Jacott. Marlon heeft evenmin stil gezeten gedurende zijn muzikale carrière. Zo is hij bandleider van Kenny B en al twintig jaar toetsenist en prominent lid van de bekende Surinaamse kawina-band La Rouge.

Dat 4theCulture veel verder gaat dan het ten gehore brengen van de Surinaamse classics waarmee Sarah-Jane en Marlon zijn opgegroeid, is wel duidelijk. Het ultieme doel in dit verhaal is te laten zien dat de kawina-sound van hoge klasse is, waardig is én voor diversiteit kan zorgen binnen de mainstream muziekscene. Het muzikale landschap binnen Nederland wordt verbreed door dit culturele erfgoed levendig te houden.

De bijna magische samenwerking van Sarah-Jane en Marlon in combinatie met de 18-koppige band zorgt er vanzelf voor dat je verliefd wordt op de kawina-klanken, zelfs als je geen letter verstaat van de teksten. En juist in deze bijzondere tijd is dit project misschien wel extra welkom. Want muziek… verbindt! Met deze verbinding hoopt het tweetal het project naar het niveau te tillen waar het hoort. Door te doneren help je de productie op gang en verzeker je jezelf van virtuele toegang tot dit heerlijke Caribische entertainment.

Bekijk hier een voorproefje van de show: