Surinaamse kruidenpasta’s ‘Sorgh & Hoop’ sinds kort bij de Nederlandse Jumbo’s

In tientallen filialen van de bekende Nederlandse supermarktketen Jumbo liggen sinds kort deze drie verschillende pakjes Surinaamse kruidenpasta’s van een nieuw Rotterdams merk, Sorgh & Hoop. En als het aan de bedenker Sandra van Houwelingen–Ramadhin ligt, worden dat er veel meer.

Dat zegt de 58-jarige Rotterdamse in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad. Sandra is geen onbekende in de Rotterdamse horeca wereld. Ze was eigenaresse van de destijds populaire restaurants Sorg en Hoop en Kerrie & Koriander. Ook werd ze in 2004 uitgeroepen tot Zwarte zakenvrouw van Nederland.

Haar zelfbedachte kruidenpasta’s zijn verkrijgbaar in ruim negentig van de zeshonderd Nederlandse Jumbo’s schrijft de krant. Haar formule is smaken van Suriname, producten van hier. De producten die ze nu aanbiedt zijn een Creoolse specerijenpasta van tante Joosje, Hindoestaanse kerriepasta van tante Sita en een Javaanse kruidenpasta van tante Julie (foto).

In dit uitgebreid artikel in het AD vandaag vertelt Van Houwelingen–Ramadhin dat ze de komende maanden ook nog eens drie salsa-chutney’s, drie barbecue-rubs en drie groentesauzen wil lanceren.