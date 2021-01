VIDEO: Nieuwe clip van OG Explosion ‘Yu A no Mi Baby Moro’

De Surinaams-Nederlandse muziekgroep OG Explosion, is de afgelopen tijd veel bezig geweest in de Studio. De groep onder leiding van Dwightjo (Dwight Daans) en Cyrco (Cyrano Parris) heeft onlangs een nieuw nummer en deze bijbehorende videoclip gelanceerd. Het nummer heet ‘Yu A no Mi Baby Moro’.

OG Explosion bestaat sinds het jaar 1999 en is bekend geworden in Nederland en Suriname, door hun aparte style van kawina en kaskawina muziek maken. In November 2020 hebben de heren een van hun nieuwe tracks uitgebracht genaamd ‘Fa Ye Libi So’.



Hun nieuwste productie, het nummer ‘Yu A no Mi Baby Moro’ met het aanstormend talent DYLISA die nu HOT is in Nederland, is onlangs gelanceerd met een prachtige videoclip. Deze is hierboven te zien.

“Dit jaar wordt er nog veel meer lekkers uitgebracht” aldus de leiders van OG Explosion.