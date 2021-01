Johan Misiedjan begint jaar met romantische salsa

Johan Misiedjan, ook wel The Latin King of Suriname genoemd, is zijn muziekjaar 2021 begonnen met een romantische salsa, een son montuno. Het gaat om de song ‘Tide Neti’.

“Het nummer gaat over een sjieke dame die erg opvalt door haar uitstraling. Mijn doel is om dichtbij haar te komen om zodat we beiden van elkaars liefde kunnen genieten”, stelt de Latin King die graag in zijn moedertaal Aucaans zingt

Voor nu heeft de artiest een lyric video uitgebracht voor het nummer. Hij is druk bezig te werken aan de echte videoclip.cThe Latin King of Surinname is nu ook bezig met een nieuw album waarvan er enkele nummers op single zullen uitkomen op ITunes en alle andere digitale platformen.

“Op mijn komende album met tien songs zal ik dan twee nummers van de enige latinstijl die ik nog nooit op heb uitgebracht erop zetten. De opnames zijn al begonnen.” Misiedjan die al 336 jaar aan weg timmert in de muziekwereld heeft vele grote hits gescoord, waaronder ‘Mi ben bari yu’, ‘Mi wani si yu’, .’Je mooi gi mi’, ‘Wang tjali dey’, ‘Uma ye law mi’, ‘Rosa’, ‘Fa ye libi so’, ‘Sisa’ en ‘Swiet Suriname’.