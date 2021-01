President Santokhi test positief op Covid-19

President Chandrikapersad Santokhi is na een Covid-19 test vanmorgen positief bevonden. Dit meldt de Communicatiedienst Suriname (CDS).

De president vertoonde zaterdagochtend lichte klachten en heeft op zaterdag en zondag afgezien van de geplande ontmoetingen. Zijn arts adviseerde hem een Covid-test te doen. President Santokhi voelt zich goed en zal zich strikt aan de medische voorschriften houden en in thuisisolatie gaan. Tot op heden zijn geen andere personen in de omgeving van het staatshoofd, inclusief de first lady positief getest.

De personen die in de afgelopen dagen in contact zijn geweest met het staatshoofd zullen volgens het gangbare protocol gemonitord en getest worden. De Surinaamse samenleving zal, via de media, regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.