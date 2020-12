VIDEO: Bijschrijving Surinaams Javaanse gamelan op Nederlandse Inventaris

Op 10 december maakte KIEN (Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) bekend dat de Surinaams Javaanse gamelan is bijgeschreven op de Nederlandse Inventaris. Bijschrijving op de inventaris geeft erkenning dat het erfgoed in Nederland bestaat en leeft.

Het is tevens een erkenning dat het ons als Surinaams Javaanse erfgoedgemeenschap in Nederland met het Netwerk Surinaams-Javaanse gamelan als voortrekker, ernst is om de gamelan te behouden.

Borgen van de gamelan is de verantwoordelijkheid van degene die het voordraagt. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de voorzieningen en de (financiële) middelen die in Nederland aanwezig zijn. Wat het inhoudt en wat de mogelijkheden zijn, zie je in onderstaand filmpje: