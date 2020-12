Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan Suriname reeds af: 140 duizend vaccinaties gepland

Net als andere landen in de wereld is ook de Surinaamse regering in de startblokken voor een grootschalige COVID-19-vaccinatiecampagne. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid deelde op de spoed COVID-19-persconferentie op woensdag 23 december mede dat het concept van het Nationaal COVID-19 Vaccinatieplan reeds af is.

Daarmee heeft de overheid al een beeld hoe zij de samenleving gaat vaccineren. “Het is een plan dat in samenspraak met de PAHO is samengesteld”, aldus de bewindsman, die eraan herinnert dat Suriname zich heeft gecommitteerd aan het PAHO/COVAX Initiative, waarbij Suriname gegarandeerd is van het vaccine het moment dit op de markt is.

In eerste aanleg gaat de vaccinatie centraal geschieden, waarbij de coördinatie zal liggen bij het ministerie van Volksgezondheid. Prioriteit zal gegeven worden aan gezondheidswerkers en risicogroepen. Het gaat dan om ongeveer 140 duizend personen die binnen deze twee groepen als eerst gevaccineerd zullen worden.

Over de komst van het vaccine zegt minister Ramadhin dat de regering momenteel deel neemt aan de beraadslagingen binnen PAHO/COVAX. “Het ligt in de bedoeling dat wij in ieder geval in het eerste kwartaal van 2021, maar as soon as possible proberen in aanmerking te komen”, aldus de bewindsman, die eraan toevoegt dat de target om uit te rollen eind januari/begin februari is.