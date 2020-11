Politieke partij BIJ1 presenteert verkiezingsprogramma

BIJ1 heeft zaterdag 14 november het officiële partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 bekend gemaakt. Partijleider Sylvana Simons kondigde eerder aan de Amsterdamse gemeenteraad te verlaten om zich te focussen op de landelijke campagne. BIJ1 komt met een programma met als hoofddoel: een samenleving die werkt voor iedereen. Sociaal, inclusief en groen, of “écht links”.



Sylvana Simons: “Dit verkiezingsprogramma is uniek. We presenteren vandaag het meest linkse, groene en inclusieve programma van Nederland. Ons programma zorgt voor meer zekerheid, zeggenschap en zelfbeschikking.”Eerder al werd de kandidatenlijst officieel bekend gemaakt. Op de lijst zien we bekende gezichten zoals de in Suriname geboren Simons zelf, Quinsy Gario, maar ook lijstduwers Anousha Nzume, prof. dr. Gloria Wekker en Romana Vrede. Met de lijst maakt BIJ1 een statement: echte volksvertegenwoordiging en inclusie staan voorop. Dit is ook terug te zien in de presentatie van het programma, die standaard ook beschikbaar is als audiobestand.

Sociaal, inclusief, “écht links”

Dat de partij niet schroomt voor controverse en radicale standpunten innemen is inmiddels wel gebleken. Zoals verwacht zijn de thema’s anti-racisme en anti-discriminatie sterk aanwezig. Dat vertaalt zich in het aanpakken van institutioneel racisme door een Ministerie van Gelijkwaardigheid, onderzoek naar racisme binnen overheidsinstanties en meer aandacht voor aangiftes en meldingen van racistisch geweld. Ook onderscheidend: een volledig hoofdstuk over de (ongelijkwaardige) relatie met de Caribische eilanden, waarin gepleit wordt voor autonomie maar ook solidariteit.

Verder kiest BIJ1 duidelijk voor een groene antikapitalistische koers. Quinsy Gario, nummer 2 op de lijst: “Een systeem dat drijft op uitbuiting van mens, dier, natuur en klimaat, is niet houdbaar.” Het minimumloon moet volgens BIJ1 per direct naar 14 euro. Kritiek op de vrije markt komt veelvuldig terug en gepleit wordt voor het in publieke handen nemen van belangrijke sectoren van de economie en voor een Nationaal Zorgfonds.

Sylvana Simons in het voorwoord van het programma: “Een samenleving op basis van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, en solidariteit. Dat is de droom waarop onze partij gebouwd is.”

CPB

BIJ1 heeft bewust gekozen het programma niet te laten doorrekenen door het CPB. Dit laat de partij weten middels een uitgebreid betoog door socioloog Willem Schinkel: ‘De voorspellende waarde van de CPB-berekeningen is zeer beperkt, de berekeningen zijn gebaseerd op modellen die niet neutraal maar ideologisch zijn en een partij die systeemverandering wil heeft niks aan berekeningen die uitgaan van continuering van het bestaande systeem.’ Lees hier het volledige stuk.

Het gehele programma van BIJ1 lees je hier.