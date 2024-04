John Samuel: “Heel Suriname weet dat PL een misleidende partij is”

“Heri Sranan sabi tak PL na wan misleidende partij”, zegt John Samuel, voorzitter van de politieke partij De Nieuwe Wind (DNW), over de Surinaamse politieke partij Perjajah Luhur (PL).

In een interview op Culturu TV voerde de DNW-voorzitter aan dat de PL een partij is die steeds misbruik van zaken maakt wanneer zij aan de macht zijn, terwijl aan de andere kant voorzitter Paul Somohardjo ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds weigert om de hamer over te dragen aan jonge PL’ers die niet tot zijn familie behoren.

“In plaats dat hij overdraagt, duwt hij zijn zoon de huidige minister van Binnenlandse Zaken naar voren. En hij doet dat voor de continuïteit van het comfort in zijn verdere oude dagen. Terwijl hij juist een andere Surinamer met de nodige kennis en competentie binnen zijn partij zou moeten voorschuiven. Dan zeggen ze dat het geen etnische partij is.

Als het geen etnische partij is, waarom zet je dan je zoon? Poti wan tra sma nanga capaciteit. De zoon praat de taal van zijn vader. Dus men probeert ons op een andere manier te misleiden, maar het is toch wel hetzelfde weer. Na wan tra chauffeur, ma na a sem wagi”, aldus Samuel.



Volgens de politicus is de PL één van de partijen die openlijk gestart is met grondroof in Suriname. Ook de Nationale Partij Suriname (NPS) gaat in deze kwestie niet vrijuit, omdat deze partij het naar zijn zeggen achter hun elleboog heeft.

“NPS ooktu de debet. Want omdat er een regering gevormd moest worden zodat Bouterse niet aan de macht kon komen, besloot Venetiaan toen om het ministerie van ROGB te creëren. Want grondzaken was daarvoor bij NH. En te den creëer eng alla sma sabi soort rommel Jong Tjien Fa haal uit drape. We weten dat toen Somohardjo voorzitter was van De Nationale Assemblee, hij toen geen respect had voor de president. Unu sabi tak a ben teki dyari en poti dyari tapu pikinnengre nanga stichting neng toch”, aldus de politicus.



Samuel vraagt zich af hoe voorzitter Paul Somohardjo van plan is om 20 zetels met de rood-witte partij in 2025 te behalen, terwijl hij bij de laatste verkiezing niet eens een zetel voor zichzelf kon bemachtigen. Somohardjo kreeg toen slechts 1523 stemmen als lijsttrekker voor de PL in Paramaribo.

“Zelf tapu eng sma ne stem moro. Mi na kon mi e kon en mi partij no kisi regeerbevoegdheid ete. DNW na wan onbevlekte partij. ABOP nieuw moro den trawan, maar a go bevlek en srefi ooktu door den lawlaw sani san den en du. A leider ne gi wan bun voorbeeld moro. A volk ben vertrouw eng, maar a misbruik a vertrouwen dati. NDP na a partij san abi a beste beleid fu a kondre, maar te den kon na makti den fufuru gevaarlijk, den corrupt en den no sabi sma moro”, aldus Samuel.