23-jarige man dood na eenzijdig verkeersongeval Kennedyweg

De man die afgelopen nacht om het leven kwam na een zwaar eenzijdig verkeersongeval aan de Kennedyweg in Suriname, is de 23-jarige Arunkoemar Polar. Dat heeft de Unit Verkeer Midden van de Surinaamse politie vanmorgen bekend gemaakt.

Hij was de bestuurder van een grijze Toyota Carina, waarvan niet heel veel over is (foto).

Uit nader onderzoek van de politie van Regio Midden Suriname, is gebleken dat de bestuurder over bovengenoemde weg richting Zanderij reed.

Ter hoogte van plantage Overtoom verloor hij vermoedelijk de controle over het stuur en raakte van de weg. Arunkoemar reed een EBS mast omver en belandde op zijn kop in de trens, met alle gevolgen van dien.

Een arts die ter plaatse verscheen, stelde de dood officieel vast. Zijn stoffelijk overschot werd vervoerd naar het mortuarium van AZP.