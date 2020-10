Natasja Kensmil in dialoog met zeventiende-eeuwse groepsportretten

Vanaf 20 november 2020 is werk van de Surinaams-Nederlandse beeldend kunstenaar Natasja Kensmil te zien in de Amsterdam Museum-vleugel van de Hermitage. Haar indrukwekkende schilderijen vormen een tijdelijke aanvulling op de tentoonstelling ‘Groepsportretten van de 17e Eeuw’. De interventie is getiteld Monument der Regentessen en toont te midden van meer dan twintig historische groepsportretten andere blikken op deze periode in de geschiedenis en op de schilderijen waarop doorgaans welvarende burgers zich lieten portretteren.



Dit is de tweede keer dat het Amsterdam Museum een hedendaagse maker uitnodigt om een interventie te realiseren in de presentatie ‘Groepsportretten van de 17e Eeuw’ en dit Amsterdamse erfgoed te voorzien van nieuwe perspectieven.



Te zien

Verspreid tussen de historische groepsportretten hangen vijf nieuwe schilderijen van Natasja Kensmil. Curator Imara Limon (Amsterdam Museum): ‘’De kunstwerken van Kensmil zijn een krachtige aanvulling op de collectie portretten van Amsterdamse bestuurders in de tentoonstelling ‘Groepsportretten van de 17e Eeuw’. Met haar doeken van indrukwekkend formaat in dikke lagen donkere verf robuust geschilderd en toch vol met details, bevraagt Kensmil vanuit het nu de geschiedenis van deze periode, doorbreekt ze de vaak nog eenzijdige blik op dit erfgoed en haalt verontrustende elementen naar boven. In het werk van Kensmil vervagen de grenzen tussen hier en overzee, tussen goed en kwaad en laat ze zien dat de spoken van het verleden nog altijd doorwerken in het heden.’’

Het centraal tentoongestelde negenluik ‘Monument of Regents’ (2019) staat stil bij de positie van vrouwen in de zeventiende eeuw. Welvarende burgers bestuurden instituten voor armen, wezen, zieken en ouderen. In deze liefdadigheidsinstellingen konden vrouwen bestuurswerk doen als regentessen. Dat is bijzonder, want verder waren vrouwen voor de wet handelingsonbekwaam, en afhankelijk van hun vader, partner of mannelijke voogd om zaken te kunnen doen. Kensmil zet de vrouw centraal in haar werk.

Ook het koloniale verleden dat onlosmakelijk verbonden is met de vergaarde rijkdom van de geportretteerde historische figuren wordt in Kensmil’s werk zichtbaar. Met het schilderij White Elephant (2019), een zeventiende-eeuws schip op zee, richt ze de aandacht op de Nederlandse koloniale scheepvaart en handel. In de bekende schilderijen van schepen die stormen trotseren staat avontuur en heldendom centraal maar in het werk van Kensmil doemen de witte contouren van het schip op omringd door symbolen van macht en status.

Met haar recent afgeronde schilderij Selva Amazone (2020), een landschap, suggereert Kensmil een parallel tussen de welvaart in de zeventiende eeuw die ten koste ging van overzeese gebieden en de huidige welvaart die ten koste gaat van het regenwoud.

Aankoop Monument of Regents

Het werk Monument of Regents, een negenluik, is onlangs aangekocht door het Amsterdam Museum met steun van het Mondriaan Fonds.



Natasja Kensmil

Natasja Seline Kensmil (Amsterdam, 19 november 1973) is een Nederlands kunstschilder van Surinaamse afkomst. Zij woont en werkt in Amsterdam. Natasja Kensmil is de zuster van beeldend kunstenares Iris Kensmil. Natasja toont in haar schilderijen een fascinatie voor geschiedenis. Het schilderen is voor haar een onderzoek om dat wat niet verteld wordt naar boven te krijgen vanuit een bewustzijn dat de geschiedenis complexer is dan in ons erfgoed doorklinkt en dat dit besef tot op de dag van vandaag relevant is.



Groepsportretten van de 17e Eeuw

Samen met het Rijksmuseum toont het Amsterdam Museum sinds november 2014 in de tentoonstelling ‘Groepsportretten van de 17e Eeuw’ in de Hermitage de grootste verzameling groepsportretten ter wereld. De groepsportretten van Amsterdamse schutters en regenten hangen in een indrukwekkende grote zaal die het middelpunt vormt van een tentoonstelling over het leven in Hollandse steden in de zeventiende eeuw. Regelmatig voorzien hedendaagse makers dit Amsterdamse erfgoed van nieuwe perspectieven. Na de succesvolle interventie Hollandse Meesters Her-Zien met dertien fotoportretten over mensen van kleur in de zeventiende eeuw, gaan op deze plek nu de kunstwerken van Kensmil een dialoog aan met de historische groepsportretten.



Natasja Kensmil: Monument der regentessen is te zien van 20 november 2020 tot en met 29 augustus 2021.