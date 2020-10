VIDEO: Schoten in de lucht gelost bij uitvaart

Opmerkelijk tafereel gisteren bij een uitvaart in Paramaribo. Op twee plekken in de hoofdstad is door aanwezigen diverse keren in de lucht geschoten. Dat blijkt uit twee filmpjes die vanmorgen werden gedeeld op de Facebookpagina ‘Crime News Suriname’.

Op de beelden, die ook hieronder te zien zijn, is te zien dat enkele mannen met vermoedelijk vuistvuurwapens meer dan 20 keer in de lucht schieten bij een crematorium. Wie die mannen zijn is niet bekend.

Het schieten in de lucht kan gevaarlijk zijn. Een kogel die de lucht in vliegt kan in een boog terugvallen naar de grond en is gevaarlijk. Er zijn gevallen bekend van mensen die werden verwond of gedood door een kogel die uit de lucht kwam vallen.

Hieronder de beelden: