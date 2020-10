Man die president en gezin met de dood bedreigde aangehouden

Vandaag, zondag 25 oktober 2020, is de 38-jarige Viren Ajaykumar G. door rechercheurs van politie Regio Midden opgespoord en aangehouden voor onder andere bedreiging met een misdrijf en belediging van het staatshoofd van Suriname.

De verdachte plaatste bedreigende en beledigende teksten over president Santokhi op zijn Facebook pagina en dreigde daarbij ook met de dood van de first lady en zijn zoon. De opgepakte man beweert dat hij niet de persoon is die deze teksten verspreidt heeft via zijn Facebook account.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Viren Ajaykumar G. hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie.

Dit plaatse hij op Facebook: