Curaçaose gezinsdrama Buladó wint Gouden Kalf voor beste film

Het Curaçaose gezinsdrama ‘Buladó’ heeft vrijdagavond het Gouden Kalf voor de beste film gewonnen op het gala van het Nederlands Film Festival. De film (trailer hierboven) vertelt een magisch-realistisch en liefdevol verhaal van een kleine familie woonachtig in Bandabou, Curaçao.

De elfjarige Kenza (Tiara Richards) woont samen met haar vader Ouira (Everon Jackson Hooi) en opa Weljo (Felix de Rooij) op een autosloperij in de binnenlanden van Curaçao. De twee mannen zijn elkaars tegenpolen: Ouira is een kordate, rationele politieagent, terwijl Weljo zich identificeert met de oorspronkelijke bewoners en de spiritualiteit van het eiland.

Wanneer de relatie tussen Ouira en Weljo steeds verder op de spits gedreven wordt, zoekt de eigenzinnige Kenza vastberaden naar haar eigen weg tussen deze twee uitersten. Ze mist haar moeder en de nuchtere mentaliteit van Ouira biedt haar niet altijd meer wat ze nodig heeft en geleidelijk stelt ze zich steeds meer open voor de mystieke en geruststellende tradities van haar opa.

Buladó is geregisseerd door Eché Janga, die samen met Esther Duysker het scenario voor de film schreef. Het verhaal is deels gebaseerd op een mondeling doorvertelde slavensaga. Door dit verhaal naar het grote doek te brengen wordt deze oude verteltraditie door de makers voortgezet.

Het verhaal speelt zich af op Curaçao en is merendeels Papiaments gesproken. Dat maakt deze film van Janga tot een vrij uniek project. De film was de openingsfilm van het 40e Nederlands Film Festival op vrijdag 25 september jongstleden. Vorig jaar was de film Wiren uit Suriname de openingsfilm.