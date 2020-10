8 nieuwe coronagevallen erbij de afgelopen 24 uur

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 79 coronatesten uitgevoerd, hetgeen geresulteerd heeft in het identificeren van 8 nieuwe COVID-19 gevallen. Daarnaast zijn 13 mensen genezen, waardoor het totaal aantal actieve gevallen vrijdag is gedaald van 84 naar 79.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid. Hoewel de cijfers nog steeds een dalende trend vertonen doet minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid een beroep op de gemeenschap alert te blijven en niet te verslappen.

Uit observatie van de bewindsman blijkt dat burgers lijken te verslappen wat COVID-19 betreft. Op sommige openbare plekken doet men geen mond- en neusbedekking meer op en lijkt het erop alsof de regels minder in acht worden genomen.