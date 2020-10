‘Petitie tegen PL minister Somohardjo is politieke aanval van HVB mensen’

De twee personen die woensdag prominent op de voorgrond traden bij het aanbieden van een petitie aan vp Brunswijk, waarin geëist werd dat minister Bronto Somohardjo het veld moest ruimen, zijn verbonden aan de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB).

Het gaat om bondsvoorzitter Alisa Grant en Jermaine Ligeon (voorheen ABOP) die beide door de HVB gekandideerd waren bij de afgelopen verkiezingen, in respectievelijk de districten Paramaribo en Wanica. Grant las de petitie voor en Ligeon is in onderstaand filmpje van ABC te zien (op 03.37) als een van de demonstranten die de pers toespreekt en de minister uitdaagde.

De HVB, die begonnen is als politieke beweging binnen Pertjajah Luhur (PL), wordt gezien als een ‘politieke aartsvijand’ van PL. De voorzitter van de beweging was Mike Noersalim, totdat hij in 2015 werd benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken. De HVB deed in acht districten mee tijdens de verkiezingen van 2020 maar behaalde geen zetels.

Veel HVB partij loyalisten zouden op de valreep of enkele maanden vóór de verkiezingen in dienst zijn getreden bij de overheid. Minister Bronto Somohardjo heeft dit onlangs aangekaart en aangegeven dat er gevallen zijn waarbij mensen 2 weken voor de verkiezingen een beschikking hebben gekregen notabene met ingangsdatum januari en daarom met twk moeten worden betaald. “Het zijn juist die mensen worden opgejut om te staken” aldus de minister eerder.

Paul Somohardjo, leider van PL, ziet de actie van de ambtenaren daarom als een politieke aanval van HVB mensen, waarmee ze vader en zoon Bronto door het slijk halen. “Dergelijke uitspraken zouden thuishoren op een politiek podium en niet bij de aangelegenheid van een ministerie. Ik kom met een gepast antwoord naar de bond toe”, aldus Paul Somohardjo vanmorgen tegen de Surinaamse nieuwssite SUN.