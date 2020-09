Exclusief jazzconcert van Denise Jannah en Atzko Kohashi

Zaterdag 10 oktober staat het DeLaMar Theater in het teken van een exclusief jazzconcert, waarin de in Suriname geboren zangeres Denise Jannah en de Japans-Amerikaanse pianiste Atzko Kohashi hun krachten bundelen. Als bezoeker ben je getuige van de intense en pure chemie tussen deze twee topmusici, die volledig opgaan in hun grootste passie: muziek.

Denise en Atzko brachten in 2017 hun vinyl album Lost & found uit, dat zowel nationaal als internationaal warm werd ontvangen. Tijdens het gelijknamige jazzconcert brengen de ‘ladies of jazz’ een prachtige selectie van dit album ten gehore, aangevuld met een geheel nieuw jazzy repertoire.

Zowel intens en verstild als luchtig en speels: deze prachtige muziek staat garant voor een avondje optimaal genieten in Amsterdam. Kijk voor meer informatie ook op delamar.nl.