China boos na uitspraken minister Pompeo in Suriname

De Chinese ambassade in Suriname hekelt de uitspraken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken gisteren in Paramaribo maakte. In een verklaring stellen de Chinezen dat Pompeo provocerende opmerkingen over China-gerelateerde kwesties zou hebben gedaan.

Volgens de Amerikaanse minister zouden aan investeringen uit China ‘politieke kosten’ zijn verbonden. Amerikanen komen contracten na en doen niet aan roofkapitalisme zei hij onder andere, refererend aan China.

“We zien de investeringen, die vanuit de Chinese Communistische Partij worden gedaan in de landen. Het ziet er eerst mooi uit, maar stort allemaal in elkaar wanneer het politiek belang van China daaraan gekoppeld wordt”, aldus Pompeo.

De Chinese ambassadeur in Paramaribo noemt de uitspraken van de Amerikaan ongegronde beschuldigingen en aanvallen jegens China.

