Doksenclub vernietigt broedeieren vanwege mogelijke salmonella besmetting

De Doksenclub in Suriname heeft een partij broedeieren die is ontvangen van een leverancier uit Nederland vernietigd, omdat die mogelijk gedeeltelijk is besmet met salmonella. Dat meldt het Surinaamse bedrijf in een persbericht. Door de vernietiging van eieren is de levering van kuikens verschoven.

De Doksenclub levert wekelijks enkele tienduizenden kuikens uit de eigen broederij, maar zal in oktober eenmalig minder kuikens kunnen leveren. Broedeieren die waren bestemd voor levering van vleeskuikens op dinsdag 13 oktober zullen namelijk gedeeltelijk worden vernietigd.

Het bedrijf ontvangt wekelijks broedeieren van verschillende farms in Nederland. Die worden in Suriname uitgebroed in de broederij van De Doksenclub. Op 15 september, ontvingen zij echter bericht dat na verzending is ontdekt dat een partij broedeieren van één leverancier mogelijk gedeeltelijk is besmet met salmonella.

Omdat elke leverancier en stal van broedeieren in Nederland een identificatienummer heeft, konden zij achterhalen om welke partij het gaat. Het betreft circa 21.000 eieren, die ongeveer 18.000 kuikens zouden opleveren.

“De Doksenclub is ISO 22.000 gecertificeerd en hanteert dus hoge standaarden ten aanzien van voedselveiligheid. Wij hebben daarom besloten deze eieren te vernietigen. Voor sommige klanten betekent dit, dat een deel van de te leveren kuikens van 13 oktober en 20 oktober één week later zullen worden afgeleverd” aldus het bedrijf.

“Wij beseffen terdege dat dit gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van onze klanten. Maar wij willen niet het risico nemen dat klanten salmonella Infantis introduceren op hun bedrijf, vandaar dat wij deze vervelende, maar noodzakelijke beslissing moesten nemen. Wij hopen dat onze afnemers begrip hebben voor de situatie en blij zijn met ons besluit de eieren te vernietigen” zegt de Doksenclub.