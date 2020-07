Wat te doen om je social media-accounts te beschermen tegen aanvallen van hackers

Steeds vaker hoor je op het nieuws dat social media accounts van beroemdheden gehackt zijn. Lady Gaga, Angelina Jolie, Britney Spears – de lijst van slachtoffers is lang. Beroemdheden zijn een populair doelwit voor cybercriminelen. Geen wonder! Hun foto’s en privé-informatie zijn zeer gewild bij de pers en alle roddelbladen.

Intieme foto’s van Selena Gomez kwamen in de publieke belangstelling nadat haar Instagram-account was gehackt. Haar toenmalige vriendje, de wereldberoemde zanger Justin Bieber, bleef niet gespaard. Want zijn privé video’s onder de douche werden ook gestolen uit het account van Selena Gomes en vervolgens zichtbaar gemaakt voor miljoenen fans.

Zangeres Rihanna stuurde haar foto’s via I-Cloud. Ze werden onderschept door een hacker en gepubliceerd op het internet. De zangeres moest juridische hulp inschakelen om onder het schandaal uit te komen.

David Beckham was het slachtoffer van chantage op het internet. Zijn e-mailaccount werd gehackt, de criminelen eisten een hoog bedrag aan losgeld en dreigden de privé-mailtjes van de ster te publiceren in geval van wanbetaling. David weigerde te betalen en werd ontmaskerd door de hackers: de hele wereld kon vervolgens in zijn mails lezen dat zijn liefdadigheid in werkelijkheid slechts een vervelende en belemmerende verplichting was die hij uitsluitend deed voor positieve beelddoeleinden tegenover de pers.

Niet alleen beroemdheden, maar ook politici en grote bedrijven worden regelmatig getroffen door aanvallen van hackers.

In mei 2020 zorgde Mercedes Benz, waarvan het Facebook-account werd gehackt, voor heel wat opschudding in Duitsland. De hacker gebruikte het account om een dubieuze fondsenwervingscampagne te starten.

In wezen gelden dezelfde regels wat betreft cybercriminaliteit voor beroemdheden als voor alle andere gebruikers. Het belangrijkste is: “Wie zich consequent aan de noodzakelijke online veiligheidsmaatregelen houdt, wordt geen slachtoffer”.

Hier zijn enkele eenvoudige en effectieve tips over hoe je jouw social media-accounts kunt beschermen tegen hackers.

1. Sterke wachtwoorden aanmaken

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar de meest voorkomende oorzaak van gehackte accounts zijn te eenvoudige of zelfs ontbrekende wachtwoorden. Wees voorzichtig met het gebruik van voor- en achternamen in wachtwoorden – ze zijn gemakkelijk te raden. Cijfercombinaties daarentegen worden als bijzonder veilig beschouwd. Volg de aanbevelingen van de wachtwoordgenerator als je problemen ondervindt met het vinden van een geschikt wachtwoord. Schrijf je wachtwoorden niet op en vergeet niet uit te loggen als je jouw netwerkactiviteiten beëindigt. Het is raadzaam om je wachtwoorden regelmatig te wijzigen om veiligheidsredenen.

2. Wees voorzichtig bij het inloggen op openbare Wi-Fi netwerken

Mensen willen vaak dataroaming besparen en gebruik maken van een gratis openbaar Wi-Fi-netwerk. Maar let op! De openbare Wi-Fi-verbindingen zijn vaak onversleuteld en daardoor niet veilig. Als je bijvoorbeeld een openbaar Wi-Fi-netwerk gebruikt om in te loggen bij de bank, kan iedereen met enige expertise je bankrekening en wachtwoorden herkennen en onderscheppen. Een veilig alternatief tijdens het gebruik van een openbaar Wi-Fi netwerk kan een VPN zijn. Als je een VPN verbinding opzet, is je communicatie veilig en versleuteld en kunnen je gegevens niet door derden worden ingezien. Wat is VPN precies en hoe werkt het beschermingsmechanisme? Het gaat om een virtueel privé netwerk dat kan worden gezien als een soort beschermde laag. Met VPN ben je anoniem en is veilig surfen gegarandeerd.

3. Open geen verdachte links en bestanden

Fraudeurs kunnen een e-mail sturen of een Facebook-bericht publiceren dat lijkt te komen van een vertrouwde vriend of familielid, maar in werkelijkheid is het en kwaadaardige phishing-e-mail. Als je op de link klikt, kan het zijn dat je per ongeluk een virus downloadt of dat je persoonlijke en vertrouwelijke informatie vrijgeeft zonder dat je hiervan op de hoogte bent. Mobiele apparaten zijn nog kwetsbaarder voor phishing-aanvallen dan pc’s. Onderweg heb je vaak niet de concentratie om de links in de mails zorgvuldig te controleren. Bovendien kan je door het kleine formaat van het mobiele apparaat de link niet volledig zien en heb je sneller de neiging om erop te klikken.

4. Gebruik maken van tweestapsverificatie

Met tweestapsverificatie is toegang tot een account alleen mogelijk in twee of meer afzonderlijke stappen. De eenvoudigste combinatie is “gebruikersnaam-wachtwoord”, maar je bank kan ook andere, vaak ingewikkeldere log in-procedures hebben. Bijvoorbeeld door het versturen van een code via sms. Zelfs als het soms vervelend is, moet je tweestapsverificatie accepteren en het als een effectieve maatregel beschouwen om je account te beschermen.

5. Download regelmatig de nieuwste systeemupdatesNatuurlijk kunnen in de drukte van de dag sommige dingen aan je voorbij gaan, maar zorg ervoor dat je de tijd neemt om de nieuwste systeemupdates voor je telefoon en computer regelmatig te downloaden. Deze eenvoudige maatregel zal je ook helpen om mogelijke beveiligingsgaten te voorkomen en zonder zorgen van je account te genieten.