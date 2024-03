Laatste presentatie en signeersessie boek Gail Eijk in Amsterdam

De Surinaamse schrijfster, journaliste en presentatrice Gail Eijk vertrok begin deze maand naar Nederland, waar zij op haar verjaardag (5 maart jongstleden) haar nieuwe boek ‘Splinters op mijn pad’ in Amsterdam presenteerde.

Ze genoot tussendoor in Europa van reisjes naar onder andere Parijs, Venetië en België en had diverse bijeenkomsten over haar boek.

Eind deze week vliegt Gail weer naar Suriname, maar voor het zover is heeft ze op woensdag 20 maart in Amsterdam Zuidoost nog één speciale presentatie en signeersessie van haar boek.

De bijeenkomst vindt op woensdag 20 maart 2024 om 17.30u plaats bij Grandcafé Holendrecht, Holendrechtplein 30 in Amsterdam.

“Voor de mensen in de Bijlmer die erbij willen zijn, ik zie jullie graag. Je kunt ook ter plaatse een boek bij mij kopen. Kort daarna vertrek ik weer terug naar Suriname”, aldus Gail Eijk.