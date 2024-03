61-jarige dief op heterdaad betrapt door buurtbewoner

Een 61-jarige man is afgelopen vrijdag op heterdaad betrapt door een buurtbewoner, toen hij het touw van een hangmat op een adres aan de Zuster Polanenweg doorsneed.

Dat meldt het Korps Politie Suriname.

Bij het zien van de buurtbewoner zette de verdachte het op een lopen en poogde over een schutting te springen om zijn vluchtweg voort te zetten. De buurtbewoner ging hem achterna en hield de verdachte samen met andere buurtbewoners staande.

Hij werd vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Livorno.

Op de verdachte werd een ice-box aangetroffen en in beslag genomen. Hierna is hij ter voorgeleiding overgebracht naar het voornoemde politiebureau en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.