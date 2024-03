Man die vrouw beschoot op beeld vastgelegd

De politie in Suriname heeft officieel nog niets laten weten over de spraakmakende zaak waarbij een 31-jarige vrouw gistermiddag in een woning werd beschoten. Op camerabeelden die de redactie van Waterkant.Net heeft kunnen bekijken is te zien wat er zich heeft afgespeeld.

Te zien is dat een man met een integraalhelm op rond 16.32u aanklopt bij de deur van een woning. De man heeft een wit pakket in zijn linkerhand. Hij lijkt aan te bellen waarna een persoon, vermoedelijk de vrouw in kwestie bij de deur komt.

Dan overhandigt de man met de helm haar een briefje en kort daarna richt hij het pakket op de vrouw. In het pakket was het vuurwapen verborgen waarmee hij op de vrouw schoot. Vermoedelijk zat er er een demper op het wapen.

De dader kijkt nog even naar binnen en gaat daarna weg. Hij zou de plek hebben verlaten op een bromfiets.

Het slachtoffer is opgenomen in het ziekenhuis. De redactie van Waterkant.Net heeft vernomen dat zijn inmiddels aanspreekbaar is.