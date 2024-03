Vrouw neergeschoten en met ambulance afgevoerd

Bij een woonadres gelegen in een project naast het Chiragaliproject in Suriname, is een vrouw vanmiddag rond 16.30u neergeschoten. Ze werd in haar borststreek geraakt en is daarna afgevoerd met een ambulance.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vermoedelijke dader een gemaskerde man op een bromfiets is, die na het schieten in onbekende richting is weggereden.

Het is op het moment van schrijven niet duidelijk wat het motief is geweest van de schietpartij.

Diverse diensten van de Surinaamse politie zijn bezig met het onderzoek ter plaatse.