Abrahams waarschuwt NDP’ers die op etnische toer gaan: “U praat niet namens de NDP!”

NDP-voorzitter Ramon Abrahams heeft een waarschuwend geluid laten horen richting personen die zich zondigen aan negatieve etnische uitspraken. Door het gedrag van deze personen wordt de NDP zwaar in diskrediet gebracht.

“U praat niet namens de NDP wanneer u zulke uitlatingen doet! Laat dat duidelijk zijn en gezegd zijn! U praat niet namens de NDP wanneer u etnische geluiden laat horen die negatief zijn voor ons volk! A partij na soso lobi”, zei Abrahams zondagavond tijdens de opening van het infocentrum van de NDP te Flora.

Abrahams merkte op dat de partij in de afgelopen jaren hard heeft gewerkt om de etnische strijd in het land te doorbreken, waardoor alle bevolkingsgroepen in eenheid Suriname tot grotere hoogte te brengen. Hij vindt het daarom erg dat vandaag de dag er een etnische strijd tussen de VHP en ABOP onderling wordt gevoerd.

“Onkan! Wij gaan daar niet aan meewerken! Nu niet, dan niet, nooit niet! Wij zijn die bromki dyari van Suriname! Wij moeten groeien, we moeten de verkiezingen winnen. Wij zijn bij de laatste verkiezing met zeker 50% stemmen achteruitgegaan. Die 50% moet terugkomen. En hoe gaan we dat bereiken? U moet de mensen terughalen en met ze praten. Want als we niet groeien, gaan we blijven op die 15 en 16 zetels. Wij moeten terug naar 2015 waar we 26 zetels hebben behaald. Daarom i musu tyari alla sma kon na insei”, stelde de NDP-topper.

In de afgelopen periode hebben vooral oud-kabinetsdirecteur Eugene van der San en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos, beiden prominente personen die deel hebben uitgemaakt van de NDP-regering, zich schuldig gemaakt aan etnische uitspraken richting hindoestanen.

Volgens de NDP ondervoorzitter staat zijn telefoon dagelijks roodgloeiend, omdat veel mensen de paarse partij willen ondersteunen. Op 6 juli, twee dagen na de 39ste verjaardag van de NDP, wordt daarom een groot evenement gehouden in partijcentrum Ocer, waarbij alle districten zullen worden gemobiliseerd. Volgens Abrahams is het belangrijk om de stemmen in Paramaribo en Wanica te winnen, aangezien beide districten goed genoeg zijn voor totaal 38 zetels. De NDP heeft ook geen problemen om hun kandidatenlijst samen te stellen aangezien zij in alle districten minimaal een zetel zal behalen.

“Ifi unu wini Paramaribo, dan unu wini a verkiezing. Tap 6 juli wo boss eng, dan wo launch a verkiezing. Dan unu now waka moro! Dan wo lon fu seti a kondre, fu puru den man san e kiri a kondre now now! Wij hebben nog 14 maanden om die trein te trekken. Paramaribo is goed voor 25 zetels en meer. Wanica is goed voor 13 zetels en meer”, aldus Abrahams.