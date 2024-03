Van Dijk-Silos trekt niet in ontvangst nemen petitie OM in raciale sfeer

Jurist en oud-minister Jennifer van Dijk-Silos heeft tijdens een uitzending van Bakana Tori het niet in ontvangst nemen van de petitie van de NDP’er Marcel Oostburg door het Openbaar Ministerie (OM) in Suriname, in een raciale sfeer getrokken.

Volgens Van Dijk-Silos is het OM onvoorspelbaar, recalcitrant en wacht zij op opdrachten van de uitvoerende macht. Daarnaast zouden er volgens haar veel hindoestanen daar te werk zijn gesteld.

“Dat is helder. Dus waarschijnlijk hebben ze opdracht gehad: niet ontvangen. Wat denkt de regering daarmee te bereiken? Wat denkt het OM daarmee te bereiken? Wanneer het OM in de samenleving geen vertrouwen meer heeft van het volk; onze strohalm van die rechtsstaat is onbetrouwbaar, omdat het al vanaf deze regering er is aan het leibandje van de president loopt.

Dan moet het OM beseffen dat ‘a musu drai anu par’ a boto!’ Maar er zijn zoveel hindoestanen daar, dus ik ga proberen om het in het Nederlands te zeggen”, zei de oud-justitieminister en oud-advocaat.

Volgens Van Dijk-Silos betekent ‘drai anu par’ a boto!’ simpelweg dat het OM van strategie moet veranderen. “Want je moet je vertrouwen terugwinnen. Al is het OM niet de plek voor een petitie, het zijn burgers die ongerust zijn. Geef ze dat respect! Het zou jouw groot maken en niet kleiner. Dit machtsvertoon maakt je alleen maar kleiner en nog meer onbetrouwbaar. Je bent niet meer die vaste rots voor die samenleving. Je bent niet meer degene die gezien wordt als de bewaker van de rechtstaat. Dat ben je absoluut niet meer. Het is een deuk. Voel je je niet overgeleverd aan barbaren? Ik wel. Anything kan nu gebeuren en je weet dat het OM niet achter je staat. Je weet dat het Korps Politie niet achter je staat. Het is een eng gevoel. Dan ga je naar die zittende magistratuur en iedereen trilt, want de vonnissen zijn minstens raar te noemen”, aldus Van Dijk-Silos.

Het is niet de eerste keer dat Van Dijk-Silos de meerderheid van bepaalde etnische groepen bij overheidsinstanties negatief bespreekt. Vers in het geheugen is nog de uitspraak ‘geboefte marrons op Juspol’ welke ze in hoedanigheid van minister van Justitie en Politie tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee (DNA) deed op 18 december 2015.