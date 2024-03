Boze man probeert woning in brand te steken omdat broertje worstjes heeft opgegeten

De 27-jarige Shaquille M. is zaterdag door de politie in Suriname opgebracht, nadat hij de houten woning van zijn moeder aan de Kaptein Malieweg te Santigron in brand probeerde te steken.

Vernomen wordt dat de verdachte boos was, omdat hij vond dat zijn jongere broer al de gekookte worstjes thuis had opgegeten.

Er ontstond ruzie waarna Shaquille een houten balk van de woning in brand stak (foto). De moeder bluste het vuur snel met emmers water en wist zo erger te voorkomen.

De vrouw snapt niet waarom de oudere zoon zijn broertje beschuldigde. Volgens haar was de pot al leeg toen ze met haar jongere zoon thuis kwam.

De politie van Lelydorp was na de aangifte ter plaatse voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist over het lot van de brandstichter.