Bejaarde vrouw en kleinzoon overvallen in woning

Vier criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Amazonestraat in Suriname. Ze hebben daarbij een 74-jarige grootmoeder en haar kleinzoon (16) in hun slaap overvallen, mishandeld en beroofd.



De oma heeft een snijwond opgelopen aan haar bovenlip, terwijl de tiener een snijwond aan zijn linkerwenkbrauw opliep.



De rovers maaken een trouwring en twee mobiele telefoons buit. Ze hebben de plaats in een witte Toyota Ist verlaten.

Vernomen wordt dat de daders een schuifdeur hebben geforceerd. Via die ontstane opening verschaften ze zich toegang tot de woning. Onder bedreiging van wapens vroegen de rovers naar geld en sieraden.

Omdat de rovers geen geld en meer sieraden konden vinden sloegen ze de slachtoffers. Na de daad verlieten ze de plaats.



De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.