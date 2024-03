Jongeman verduistert bijna 100.000 SRD van bevriende Suribet retailer

De politie in Suriname heeft een 19-jarige man aangehouden, die zijn goede vriend tevens Suribet retailer voor bijna 100.000 Surinaamse dollars heeft benadeeld.

De retailer die ook eigenaar is van een eet- en drankstand, had zijn 19-jarige vriend als medewerker in dienst.

Op een dag kreeg hij een telefoontje van het hoofdkantoor van Suribet met de mededeling dat er een kastekort van SRD 29.121,15 zou zijn.

Uit een intern onderzoek is gebleken dat er totaal SRD 64.795,- aan items uit de winkel is verduisterd en SRD 29.121,15 tekort was aan Suribet gelden.

Nadat de retailer één van de medewerkers ermee confronteerde, gaf die aan hem door dat de 19-jarige vaak top-ups en andere goederen op rekening aan klanten gaf. Het geld haalde hij achteraf op en plaatste het niet terug in het kassasysteem.

De verdachte jongeman werd door de politie aangehouden maar bij zijn voorgeleiding ontkende hij de daad te hebben gepleegd. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd hij in verzekering gesteld.

De zaak is in verder onderzoek bij de politie van bureau Geyersvlijt.