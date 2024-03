NPS installeert vier onderafdelingsbesturen in Wanica

Op weg naar de verkiezingen van mei 2025 is de Nationale Partij Suriname (NPS) bezig haar structuren te versterken. In dit kader zijn er op zondag 17 maart nieuwe besturen voor vier onderafdelingen binnen het district Wanica bij acclamatie gekozen en geïnstalleerd.

De installatie vond plaats door partijvoorzitter Gregory Rusland in Grun Dyari. Rusland hield de geïnstalleerde besturen voor dat er hard gewerkt moet worden richting de verkiezing van 2025 en de boodschap van de NPS duidelijk overgebracht moet worden.

“Wanneer de afgelopen jaren worden geëvalueerd is duidelijk dat in de periode onder leiding van de NPS ons land tussen 2000 en 2010 in een veel gunstigere positie was gebracht dan we ervaren met andere partijen vanaf 2010 tot heden”, zegt de voorzitter.

Binnen de huidige regeerperiode is een beleid gevoerd, waarbij in overleg met het IMF vele maatregelen getroffen worden om de economie te herstellen, echter een adequaat beleid richting de mofina wangs niet goed is uitgevoerd met alle gevolgen van dien.

“Mensen waaronder ook de zogenaamde middenklasse (leerkrachten, verpleging, politie, militairen, technisch en administratief personeel enz.) zijn gaan behoren tot de minder draagkrachtigen, waar wij als partij problemen mee hebben. In de periode 2000-2010 onder leiding van de NPS waren we al zover dat bepaalde zaken zoals stabiele koers, redelijke koopkracht, redelijke prestaties op de werkvloer, redelijke volksgezondheid en onderwijs evenals veiligheid waren bereikt”, aldus Rusland.