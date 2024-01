Van der San: ‘Moro blakaman de in a kondre moro koelie jere!’

Eugène van der San gewezen directeur van het kabinet van de president in Suriname, heeft tijdens een uitzending van Bakana Tori de aanhouding van Bouterse in een racistische sfeer getrokken.

In de uitzending vandaag die hierover ging haalde hij uit naar de president, de juridische autoriteiten en de rechtstaat. Volgens hem krijgen we een groot probleem in Suriname als wet en recht niet gevolgd worden.

Daarbij haalde hij ineens uit met de woorden “Laat me één ding zeggen: moro blakaman de in a kondre moro koelie jere!” Bakana Tori presentator Limburg probeerde hem direct tot orde te roepen, maar Van der san bleef schreeuwen ‘Ja mi e tak ing! mi tak ing!’

Limbo probeerde de zaak nog te sussen door te zeggen ‘mi fen tak nanga uitspraak dies je poor a san” en maakte duidelijk dat die uitspraak niet gepast is. Maar Van der San bleef bij zijn racistische uitspraak, die verder niets met het juridisch traject te maken heeft.

Beluister het fragment hieronder: