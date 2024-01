Automobilist die bewust in volle vaart de rivier inreed is vrouw

De automobilist die woensdagmiddag in volle vaart de Saramaccarivier in Suriname inreed, is vermoedelijk een vrouw. Ze zat waarschijnlijk alleen in de auto.

Een ooggetuige vertelde aan een verslaggever van Waterkant.Net ter plaatse dat hij een vrouw achter het stuur zag. Ze reed een rondje op het terrein langs de rivier en gaf plotseling flink gas.

Met gierende banden is ze vervolgens de rivier ingereden. Het gaat hoogstwaarschijnlijk dus om een bewuste actie. De redactie van Waterkant.Net verneem dat het gaat om een zekere R.J.-S.

Direct daarna is een reddingsactie begonnen. Door tussenkomst van de gewestelijke politie commandant (gpc) van Saramacca en de districtscommissaris werden vier duikers ingezet om de verdwenen auto in de Saramaccarivier te lokaliseren.

Ook een ponton met een graafmachine werd ingezet (foto), maar tot op het moment van schrijven zijn het voertuig en de vrouw niet aangetroffen.