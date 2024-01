Automobilist rijdt in volle vaart Saramaccarivier in

In Suriname is een auto hedenmiddag de Saramaccarivier ingereden. Dit gebeurde in de buurt van Uitkijk River Lounge te Jarikabakreekweg in het district Saramacca, meldt BIC Saramacca.

Volgens verklaring van omstanders zou de bestuurder van de auto -vermoedelijk van het merk Toyota Passo (bordeaux)- in volle vaart vooruit de rivier zijn ingereden.

Hoeveel mensen in de auto zaten is nog onduidelijk.

De Surinaamse politie, brandweer en de Districtscommissaris van Saramacca, mevr. Sherin Bansi-Durga, zijn ter plaatse voor verdere te nemen acties.