Vrouw vermoedt dat andere vrouw relatie heeft met haar vriend en verwondt haar

De politie van Albina heeft A.C. aangehouden voor het verwonden van A.Y. met een viskrabber aan het gezicht.

De verdachte ging over tot de daad omdat zij een vermoeden had dat de vrouw een relatie met haar vriend had. Ten tijde van het voorval was de vriend niet ter plaatse.

De politie kreeg in de nacht van zondag 7 januari de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De verdachte werd aangehouden en overgebracht naar het bureau ter voorgeleiding. Zij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.