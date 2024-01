Mannen proberen met valse bescheiden visum aan te vragen bij Nederlandse ambassade

De Surinaamse politie heeft twee mannen in verzekering gesteld, die met valse bescheiden een visum probeerden aan te vragen via de Nederlandse ambassade in Suriname.

De mannen U.M. en K.R. waren eerder werkzaam bij het bedrijf New Mont en probeerden met valse documenten op naam van dit bedrijf een aanvraag te doen. Toen dit duidelijk werd deed New Mont aangifte terzake valsheid in geschrifte en oplichting.

De twee werden na gedegen opsporingswerkzaamheden, op dinsdag 9 januari te Latour en aan de Gemenelandsweg aangehouden door de Stootgroep Oost en overgebracht naar station Meerzorg ter voorgeleiding.

Na hun voorgeleiding werden de verdachten in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.