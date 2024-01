Bouterse en andere veroordeelden moeten zich vrijdag melden bij de gevangenis

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft Desi Bouterse en de andere veroordeelden in het 8 december strafproces per brief laten weten dat zij zich vrijdag 12 januari moeten aanmelden. Dat meldt Starnieuws zojuist.

Volgens de Surinaamse nieuwssite moeten de veroordeelden zich op diverse locaties melden, waaronder de strafinrichting te Santo Boma.