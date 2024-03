Gewapende rovers laten slachtoffers gekneveld achter

Drie criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Mirdangweg in Suriname.



Bewoners R.K. (28) en een neefje A.R. zaten op dat moment in de woonkamer naar televisie te kijken. Plotseling hoorden ze gestommel op het balkon. Ze maakten de voordeur open.

Tot hun schrik stonden drie criminelen gewapend met respectievelijk een vuistvuurwapen en twee met een koevoet op het balkon.

Beide bewoners werden onder schot gehouden en beroofd in de woning. De overvallers maakten hun telefoon, een contactsleutel van het voertuig van R.K., kledingstukken en nog nader op te geven goederen buit.

Hierna hebben de daders de slachtoffers gekneveld achtergelaten. Ze hebben de plaats vermoedelijk met een voertuig verlaten, daar de slachtoffer tijdens het vluchten van de daders een auto met gierende banden hoorden wegrijden.

De politie van De Nieuwe Grond was ter plaatse voor onderzoek. De slachtoffers vertoonden uitwendig geen zichtbaar letsel. Van de rovers is geen spoor te bekennen.