Studerende Meriba wil voorbeeld zijn voor ex-gedetineerden en gaat voor PhD

Romano Meriba, de pleegzoon van de voortvluchtige Surinaamse oud-president Desi Bouterse, gaat na het afronden van zijn masterstudie bij de Nederlandse Business Academy (NLBA) verder studeren voor zijn PhD graad.

De NDP’er, die ook ressortcoördinator is van Pontbuiten en vorig jaar zijn Bachelor of Business Administration (BBA) gehaald heeft, wil een voorbeeld zijn voor alle personen die eens het criminele pad zijn opgegaan, een gevangenisstraf hebben uitgezeten en iets beters van hun leven willen te maken. Vooral voor de kansarmen uit de getto’s van Suriname.

Meriba zei zondagavond tijdens de opening van het infocentrum van de NDP te Flora dat zijn hart bloedt wanneer hij leest en hoort over de berovingen die plaatsvinden. Hij weet wat deze jongens meemaken om over te gaan tot zo een daad. Daarom, indien hij de kans krijgt van de nieuwe regering na 2025, wil hij zijn bijdrage leveren om hierin een verandering te brengen door te gaan werken aan het resocialisatieproces.

“Mi ano hypocriet, omdat mi ben de ini a sem susu dati. Mi sabi san e psa. No wan man kan taktaki. Mi sabi san den boi e firi. Omdat a beleid musu kenki. Geen politieagenten of disi, maar a resocialisatie”, aldus Meriba.

Hij merkte op dat niemand volmaakt is en dat ook hij fouten in zijn leven heeft gemaakt. Maar hij heeft bewezen dat hij is veranderd door de eerste ex-gedetineerde in Suriname te zijn die een bachelor graad heeft behaald.

“En mede door mi ma mi e du nownowde wan masteropleiding. En ano FHR of Unasat. Na den wit man, NLBA. Holland e giem a degree dati. En baka dati mi e go fu klari mi PhD. Omdat mi wani sori den man: te yu klari wan gettoman, den man a no donman. Na armoede, pina, resocialisatie”, aldus de NDP’er.