SVJ: “Vrije meningsuiting en persvrijheid opnieuw onder druk”

De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) heeft in een persbericht haar ernstige bezorgdheid geuit over acties die ondernomen zijn door president Ch. Santokhi rond het boek ‘Corruptie op het hoogste niveau’ van auteur en ondernemer, Gerard van den Bergh. Naast de sommatie aan boekhandel Vaco om de verkoop te staken, heeft dagblad de Ware Tijd ook een deurwaardersexploot gekregen om de foto van de cover te verwijderen.

Deze bezorgdheid betreft in deze niet de inhoud van het gepubliceerde en ook niet de in het boek besproken personen, maar de vrijheid van meningsuiting van persoon, alsook de persvrijheid. Deze twee behoren tot de bijzondere grondrechten van de burger en zijn dan ook verankerd in de grondwet, het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Verdrag Inzake de Burger en Politieke Rechten.

De SVJ wil in dit verband erop wijzen dat deze wettelijke voorzieningen er juist zijn, om de samenleving in het beleven van zowel haar rechten als haar plichten, te stimuleren en te ordenen. Zo wordt in alle genoemde bepalingen geregeld dat, waar eenieder het recht heeft om vrijelijk zonder inmenging van wie dan ook zijn of haar mening te uiten, dat recht beperkt wordt in geval er sprake is van laster, belediging of het schaden van de goede naam en eer van een ander.

Echter, en daar gaat het de SVJ om, wordt in deze bepalingen met klem benadrukt dat het beoordelen en rechtspreken over deze beperking slechts is toebedeeld aan de onafhankelijke rechter, ofwel de rechterlijke macht als een van de grondwettelijke staatsmachten in de democratie. Met name de functie van president, als bewaker van de constitutionele rechten en plichten van de samenleving, dient hieraan gehoorzaam te zijn.

Met nadruk veroordeelt de SVJ dan ook dat de president, gebruik makend van zijn machtspositie als politieke overheid, zich de bevoegdheid heeft aangemeten, de verdere publicatie van het boek te verbieden bij de boekhandel, als ook het trachten te censureren van een mediahuis, om de nieuwswaardigheid van het voorval aan de samenleving bekend te maken.

De SVJ benadrukt hier dat zoals de definitie luidt, censuur, (het gebruiken van de macht van de Staat, een andere controlerende macht, een bepaalde groepering, of van bepaalde individuen, om informatie achter te houden of de expressie aan banden te leggen), nimmer zal accepteren en toestaan. Indien de president zich in zijn eer voelt aangetast, moet ook die functie zich wenden tot de onafhankelijke rechter.

De bezorgdheid van de SVJ, is des te meer nu gebleken is dat naar aanleiding van de sommatie van de president, de boekhandel zonder dat, over het voorval een gerechtelijke beoordeling en uitspraak is gedaan, gevolg heeft gegeven aan de sommatie en het uitgebrachte boek van de schappen heeft gehaald.

De willekeurige sommatie van de president aan de Ware Tijd, terwijl ook andere media het nieuwswaardige onderwerp met de samenleving hebben gedeeld en daarbij de door het staatshoofd gewraakte foto hebben gebruikt, is des te zorgelijker en bedenkelijk.

De journalistenvereniging is anderzijds bijzonder content mee dat de Ware Tijd zich bewust is van haar rol en positie in de maatschappij en kordaat geweigerd heeft gehoor te geven aan de sommatie van de president. Het is aan te bevelen dat de in Suriname gevestigde mediahuizen gezamenlijk dit standpunt uitdragen, mede als ondersteuning naar het medium.

De SVJ wil tot slot de samenleving, maar vooral het maatschappelijke middenveld en de staatsmachten oproepen er alles aan te doen, om met inachtneming van de wettelijke bepalingen, ervoor te zorgen dat er geen verdere ontwrichting komt van de maatschappelijke verhoudingen, orde en rust, die broodnodig zijn voor de algehele harmonie.