VACO moet boek over corruptie in Suriname uit de handel halen vanwege coverfoto

De Surinaamse boekhandel VACO, die het boek getiteld ‘Corruptie op het Hoogste Niveau. Zakendoen in Suriname‘ te koop aanbiedt, moet het boek uit de handel halen. Dat blijkt uit een deurwaardersexploot dat het bedrijf vandaag heeft ontvangen.

Op de cover van het boek, dat geschreven is door de Nederlandse ondernemer Gerard van den Bergh, staat ondermeer de foto van de Surinaamse President Santokhi met de tekst ‘Corruptie op het hoogste niveau’.

Het staatshoofd heeft via zijn advocaten in het deurwaardersexploot laten weten dat hij nooit toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn foto. De gebruikte cover legt verder een verband tussen de huidige president en corruptie, hetgeen niet echt ter sprake komt in het boek.

Deze inbreuk levert ondermeer smaad en belediging op, handelingen die strafbaar zijn gesteld in het Surinaamse wetboek van strafrecht. Vandaar dat VACO gesommeerd wordt het boek uit de handel te halen.

In het onlangs gelanceerde boek zegt Van den Bergh het stilzwijgen over de schaduwzijden van zakendoen in Suriname te willen doorbreken. Hij blikt terug op 15 jaar ondernemen in het land en de hem overkomen corruptie op het hoogste niveau, een moordaanslag op zijn leven, doodslag en intimidatie.

Hoewel het dus gaat over de afgelopen 15 jaar gebruikt hij opmerkelijk genoeg een foto van de huidige Surinaamse president Santokhi. Op de cover staan verder ook minister Sewdien van LVV en ondernemer Vijay Kirpalani. Kirpalani deed eerder aangifte tegen Van den Bergh vanwege oplichting.

Van den Bergh zegt in een eerste reactie dat er al veel exemplaren in omloop zijn in Suriname. “Wij in Nederland blijven het boek verkopen”, aldus de ondernemer.