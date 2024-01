Vp Brunswijk ontkracht dat Asabina nog steeds gratis met dienstvoertuig tankt bij OW

Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft vandaag in De Nationale Assemblee van Suriname ontkracht dat BEP-fractieleider Ronny Asabina wekelijks 50 liter gratis met een dienstvoertuig tankt bij het ministerie van Openbare Werken (OW).

Het was VHP-parlementariër Kishan Ramsukul die afgelopen dinsdag de opmerking maakte dat de naam van Asabina voorkomt op de website van OW. Hij wilde van de Surinaamse minister weten of het klopt en of er gewerkt wordt en waarvoor het voertuig wordt ingezet.

Asabina heeft gesteld dat hij in zijn hoedanigheid van waarnemend diensthoofd op het directoraat Belastingen in 2019 een Ford Ranger ter beschikking kreeg en ook gratis mocht tanken. Dat gebeurde tot en met een maand na zijn installatie als parlementariër in 2020, waarna hij het dienstvoertuig weer heeft ingeleverd. Hij ergerde zich eraan dat zijn naam onnodig in diskrediet wordt gebracht.

Brunswijk merkte op dat Asabina inderdaad het dienstvoertuig in juni 2020 heeft overgedragen aan de chef algemene zaken van de inspectie der directe belastingen. De verwarring is ontstaan, omdat deze informatie niet is doorgegeven aan OW. Het ministerie zal deze informatie nu wel verwerken. De vp verontschuldigde zich namens de regering aan Asabina voor dit misverstand.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar eiste dat Ramsukul op zijn minst zijn verontschuldiging aan Asabina aanbiedt. “Je kan niet hier komen en mensen criminaliseren. En dan ga je vrijuit, want je had het verkeerd begrepen. Ik had het echt niet verwacht dat u meneer Ramsukul zo laag bij de grond een collega hier…”, benadrukte de NDP’er.

Volgens de politicus zou er eigenlijk een verder onderzoek gepleegd moeten worden om na te gaan of mogelijk andere mensen de naam van Asabina misbruiken om zelf te tanken.

Ramsukul zei echter als reactie aan Parmessar dat hetgeen hij heeft aangehaald nu terechte vragen blijken te zijn. “De vp heeft dat bevestigd. Ik denk dat men mij juist moet bedanken dat er klaarheid is gekomen in die situatie. Simpel”, aldus Ramsukul.