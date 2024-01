Woning aan de Nieuw Saronweg in brand gevlogen

Aan de Nieuw Saronweg in Suriname is vanmiddag rond 16.00u brand uitgebroken in een woning. Het gaat om een woning op hoge neuten, waarvan de bovenkant volkomen verwoest is door het vuur.

Ook een auto die voor het huis stond geparkeerd, liep schade op door de vlammenzee.

De Surinaamse brandweer, die een kazerne in de buurt heeft, zette een watertank in om het vuur te blussen.

Op het moment van schrijven is de brandweer bezig met het nablussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er is geen sprake van persoonlijk ongelukken.