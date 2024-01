Vakantieganger uit Nederland in woning beroofd door vier mannen

Een 68-jarige man is dinsdagavond in een woning aan de Sandrastraat in Paramaribo beroofd door vier mannen. Het slachtoffer dat uit Nederland komt en met vakantie in Suriname vertoeft, heeft geen noemenswaardig letsel opgelopen tijdens de beroving.

Waterkant.Net sprak met een neefje van het slachtoffer. Hij gaf aan dat zijn oom over drie dagen weer naar Nederland vertrekt en gisteren lekker op balkon zat te chillen, toen hij plotseling door twee onbekende mannen onaangenaam werd verrast.

De vakantieganger werd direct onder schot gehouden en werd in de woning gebracht waar nog twee andere gemaskerde mannen via de achterzijde het huis waren binnen getreden. Terwijl de toerist onder schot werd gehouden werd de woning door de andere mannen overhoop gehaald.

Nadat de mannen 900 euro, halskettingen, een armband en een mobiele telefoon buit hadden gemaakt, hebben ze de plaats verlaten.

De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de vier mannen ontbreekt nog elk spoor. De Surinaamse politie heeft de zaak in verder onderzoek.