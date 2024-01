VIDEO: Vrouw met 130 giftige kikkers in koffer aangehouden

De autoriteiten in Colombia hebben maandag een 37-jarige Braziliaanse vrouw op de luchthaven van Bogota aangehouden met 130 giftige kikkers in haar koffer.

De reiziger vervoerde de kleurrijke harlekijngifkikkers (oophaga histrionica) in filmrollen terwijl ze naar São Paulo reisde met een tussenstop in Panama.

De vrouw beweerde dat een lokale gemeenschap ze als een geschenk had gegeven, zei Adriana Soto, minister van Milieu van Bogota, in een video die met de media werd gedeeld.

Harlekijnkikkers zijn giftig, zijn minder dan vijf centimeter groot en leven in vochtige bossen langs de Pacifische kust tussen Ecuador en Colombia, maar ook in andere landen in Midden- en Zuid-Amerika, zoals Suriname.

“Deze bedreigde diersoort is gewild op de internationale markten”, zegt politiecommandant Juan Carlos Arevalo van Bogota, eraan toevoegend dat particuliere verzamelaars voor elk exemplaar tot wel 1.000 dollar kunnen betalen.

In Colombia – een van de landen met de grootste biodiversiteit ter wereld – komt dierenhandel veel voor, vooral in amfibieën, kleine zoogdieren en delen van zeedieren, zoals die van haaien.