Bijzondere activiteiten Trio inheemse dorp Tepu in kader van malaria programma

Een team van het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid in Suriname, bezocht deze laatste week van januari 2024 het Trio inheemse dorp Tepu aan de Tapanahony rivier. Het Malaria team had een paar bijzondere activiteiten in dit dorp.

Malaria boekjes en -posters waren aanwezig in zowel het Nederlands als in het Trio, en zijn met de kinderen uit het dorp doorgenomen. De informatie, over wat de symptomen zijn, hoe je Malaria kan voorkomen en wat te doen als je denkt dat je Malaria hebt, werd zowel in het Nederlands als in het Trio gelezen en op speelse wijze via spelletjes overgebracht. Hierbij speelt het laten testen bij de Poli van de Medische Zending (MZ) op de Tepu een cruciale rol.

Katia Delvoye, BCC Coördinator van het Malaria Programma, geeft aan dat de kinderen op hun beurt uitstekende informatieverstrekkers zijn voor de gemeenschap. “Aangezien de materialen speciaal voor hen zijn ontwikkeld, en in de school zijn geïntroduceerd, herkennen ze de boodschappen. Wanneer ze diezelfde boodschappen in het gemeenschapshuis of bij de poli van MZ zien, kunnen ze die weer delen met anderen.” vertelt ze.

Op zaterdagavond werd de film “Ala sma skreki”, met verhalen rond malaria verteld door de ouderen uit het dorp, vertoond in een drukbezochte Tukusipan (dorpshuis). Deze film van regisseur Steven Leeflang van de Grun Grontapu Foundation, schetst een beeld over de moeilijke tijden toen er nog veel Malaria in het dorp Tepu was. Sinds 2021 zijn er geen directe Malaria besmettingen geweest in Tepu. Er zijn wel import gevallen geweest in dit inheemse dorp vanuit ons buurland Brazilië. Door inspanningen van de Medische Zending en het Malaria Programma, is verdere verspreiding voorkomen.

Na de film verklaarde de Hoofd Kapitein van het dorp, Moshesi Shanaupe, tevreden te zijn; alles is respectvol. Hij gaf toestemming om “Ala sma skreki” ook te vertonen op andere gelegenheden en plaatsen, met goedkeuring van het dorp. De kapitein zal de film ook in andere dorpen gebruiken om gemeenschappen te informeren over malaria.

Het Malaria programma streeft ernaar om door actieve verspreiding van informatie en het beschikbaar stellen van producten aan onderwijsinstellingen en de gemeenschap, ervoor te zorgen dat kinderen en hun omgeving correcte informatie ontvangen. Met de juiste informatie kunnen we “Samen vechten tegen Malaria!”.