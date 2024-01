Criminelen op bromfiets beroven voetganger van portemonnee

Twee criminelen op een bromfiets hebben dinsdagavond een straatberoving gepleegd aan de Vierkinderenweg in Suriname.



Volgens het 25-jarige slachtoffer Antonio liep hij over bovengenoemde weg, toen hij ter hoogte van een in aanbouw zijnd pension door de verdachten werd benaderd.

De voetganger werd meteen aangevallen en moest trappen incasseren in z’n buik. Hierna haalde één van de rovers de portemonnee van het slachtoffer, met daarin 2.000 Surinaamse dollars, uit zijn broekzak.



Na de daad verlieten ze de plaats op hun bromfiets richting het Magentakanaal. De politie van Santodorp was ter plaatse voor onderzoek.

Het slachtoffer klaagde van pijn en is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Van de rovers ontbreekt nog elk spoor.