Vrouwen verstoppen alcohol en drugs in meegebrachte voeding voor arrestant

De politie in Suriname heeft drie vrouwen aangehouden, nadat ze eten en drinken voor een arrestant hadden gebracht waarin drugs en alcohol gevonden werd.

Volgens de Surinaamse politie waren de drie te laat voor het arrestanten bezoek. Ze deden het verzoek of het eten en de drank die ze hadden gebracht, alsnog kon worden achtergelaten voor de arrestant A.G.

Bij controle hiervan bleek dat er een halve liter alcohol in een der waterflessen was gedaan en drugs in drie broden was verstopt. Het ging daarbij om marihuana, hasj en cocaïne.

De drie vrouwen werden op de verdachtenbank geplaatst in afwachting van hun voorgeleiding voor een Hulpofficier van Justitie.

Gaande het onderzoek ging de telefoon van een van de vrouwen af en werd er gelijk een onderzoek in het cellenhuis verricht. Er werd daar ook een telefoon met chip gevonden en beide toestellen werden in beslag genomen.

Na de voorgeleiding werd de vrouw wiens telefoon afging, in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De andere twee verdachten werden na hun verhoor heengezonden, meldt de politie regio Oost-Suriname.