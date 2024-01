Advocaat Gonesh over Van den Bergh’s boek: “Berg heeft een muis gebaard!”

De in Nederland gevestigde advocaat Aroon Gonesh heeft vandaag namens de president van Suriname, Chandrikapersad Santokhi, de auteur en de uitgever van het boek met de titel “Corruptie op het hoogste niveau – Zakendoen in Suriname”, Gerard van Den Bergh, in Nederland aangeschreven en gewezen op de schade die aan zijn cliënt wordt berokkend door genoemde publicatie.

Op de omslag van dat boek wordt Santokhi namelijk op prominente wijze afgebeeld met op de achtergrond een pistool en munitie. Ook op pagina 12 van het boek staat Santokhi afgebeeld onder de kop ‘de hoofdrolspelers’. Hierdoor wordt volgens Gonesh volkomen ten onrechte de indruk gewekt dat het boek gaat over aantoonbare corruptieve gangsterpraktijken met een centrale rol voor de president van Suriname.

Tegenover de redactie van Waterkant.Net geeft de raadsman van de president aan dat het vaste rechtspraak is van het Europese Hof van de Rechten van de Mens (EHRM), dat een portret een onmisbaar onderdeel is van iemands persoonlijkheid en daarom invloed dient te hebben over de wijze en in de context waarin dat portret wordt gebruikt.

Door de wijze waarop het portret van de heer Santokhi op de omslag en op pagina 12 is gebruikt (met de koppen ‘Corruptie op het hoogste niveau’ en ‘de hoofdrolspelers’), wordt de indruk gewekt dat hij corrupt zou zijn of zou meewerken aan corruptie. Cliënt is als president van Suriname immers van ‘het hoogste niveau’.

Die beschuldiging is zeer kwalijk, evident onjuist en onrechtmatig, aldus de raadsman. Voor die beschuldiging bestaat ook geen enkele grondslag in de feiten welke in genoemde publicatie worden weergegeven. Die suggestie bevreemdt, zegt de raadsman, met name nu mijn cliënt daarvan in het boek zelf niet wordt beschuldigd.

Sterker nog, in het boek valt juist op te maken dat mijn cliënt corruptie met alle mogelijke middelen tracht te bestrijden. Dit maakt het gebruik van zijn portret in voornoemde context extra kwalijk, zo vervolgt de advocaat. Door zijn portret op deze wijze te gebruiken wordt de heer Santokhi op zeer ernstige en schadelijke wijze in zijn eer en goede naam en goede reputatie aangetast, welke rechten worden beschermd op grond van artikel 8 EVRM.

De misleidende cover van het boek van de heer Gerard van den Bergh, in samenhang met de daadwerkelijke inhoud daarvan leidt tot geen andere conclusie dan : “Berg heeft een muis gebaard”, aldus mr. drs. Aroon Gonesh.

Gonesh legt verder nog uit dat in soortgelijke kwesties in de Nederlandse rechtspraak ook een inbreuk op het portretrecht aangenomen, niet alleen door de schrijver maar ook door een uitgever. Zo is Sanoma bijvoorbeeld (onder meer) veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie en het betalen van schadevergoeding omdat zij bij een artikel een portret van een imam had afgebeeld waardoor ten onrechte de suggestie werd gewekt dat hij betrokken zou zijn bij strafbare feiten.

De rechtbank oordeelde dat de imam op ernstige wijze in zijn eer en goede naam en reputatie was aangetast, juist omdat hij een publiek figuur is en een dergelijke associatie dus een grote invloed heeft op zijn aanzien en positie. Dat is in dit geval niet anders, zo betoogt advocaat Gonesh.

De auteur en uitgever worden onder andere gesommeerd om per direct iedere verhandeling, waaronder iedere promotie, van het boek “Corruptie op het hoogste niveau – Zakendoen in Suriname” in de huidige vorm – dus met het portret van de heer Santokhi op de omslag en op pagina 12 – te staken en gestaakt zal houden.