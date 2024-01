NPS’er Filisi haalt uit naar vp Brunswijk: “In plaats dat i seti a kondre, ye pley hogri man”

NPS’er Michel Filisi heeft flink uitgehaald naar vicepresident Ronnie Brunswijk. De oud-minister van Regionale Ontwikkeling vraagt zich af of de tweede man van Suriname goed wijs is om vast te blijven houden aan de koestaart, terwijl hij aan de andere kant overal de ‘hogri man’ uithangt.

“Ifi yu abi verstan, dan ye luku wan kaw. En uitgerekend a presi fu a kaw pe i wani hori, na a tere. Ben je goed wijs? Ben je goed wijs? En dan in plaats van dat i seti a kondre, ye pley hogri man. Hogri man ye pley. E kosi links, e bedrijg. Brada, lusu a kawtere!”, zei de oud A-Combinatietopper zondag tijdens de Bigi NPS Konmakandra in Brokopondo.

Volgens Filisi heeft de NPS dek ati (moed) getoond door vorig jaar uit de coalitie te stappen toen duidelijk werd dat het beleid niet in het voordeel was van het Surinaamse volk. “NPS no wan saka en tere srefsrefi. Dat meki unu koti kmopo. Omdat we weten dat het beter kan met Suriname, want Suriname heeft potentie”, aldus Filisi.

De NPS-topper neemt het de vicepresident vooral kwalijk dat ondanks bewoners van het district flinke schade in 2022 hebben geleden als gevolg van slechte organisatie bij het spuien van het stuwmeer, hij toch is blijven vasthouden aan de koestaart.

“A man sab pe a schuld e kmopo, maar toch ye hori a kawtere. We si dat den jongeren fu Nieuw Koffiekamp abi probleem, maar in plaats dat ye kon yepi los a probleem op, ye hori a kawtere. Ye si dati den ministerie fu yu san de ini a regering no e kisi moni fu kan wroko na juiste fasi, toch yu e hori na kawtere. Ye si dati ontwikkeling no e kon na binnenland. Drinkwater no de, cyanide e gebruik, toch yu e hori a kawtere. Of i sabi tak yo dede. I sabi tak yo kisi mankeri. I sabi tak a kaw o trap kon, maar yu ne luku dati. Yu wani merki a kaw. En wiens i merki a kaw telek a kaw kon mangri, yu ne span”, aldus Filisi.